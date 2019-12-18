ФОТО и ВИДЕО: Многие дома без света, деревья падают, поезда опаздывают. Эстонию накрыл сильный шторм

По данным Elektrilevi, в три часа дня без электричества остались 4174 клиента. Больше всего проблем на тот момент наблюдалось на Сааремаа, где скорость ветра составляет до 30 м/с. Через час количество оставшихся без света домохозяйств выросло до 5200, потом - до 23 000, а еще позже — до 36 716.



По сообщению Elron, нарушено движение поездов. Также ветер валит на дороги деревья. В Пыхья-Таллинне шторм повалил дерево на трамвайные пути.

А вот что происходит в Ласнамяэ:





В деревне Олуствере в Вильяндимаа на дорогу упала большая ветка, нарушив движение.

Фото из Тоомемяэ:

Как прогнозируют синоптики, самый пик стихии придется на сегодняшнюю ночь.

Elektrilevi устранит более мелкие неполадки в течение нескольких часов. Устранение более масштабных может затянуться.