28.06.2020, 16:53
ФОТО И ВИДЕО | Мощная гроза положит конец зною: ливень затопил улицы Пярну, в Таллинне пока солнечно(24)
Редкая для июня волна жары в Эстонии заканчивается, и это сопровождается сильными грозовыми дождями, которые сейчас идут в Пярнумаа и частично в Юго-Восточной Эстонии.
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