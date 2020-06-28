28.06.2020, 16:53

ФОТО И ВИДЕО | Мощная гроза положит конец зною: ливень затопил улицы Пярну, в Таллинне пока солнечно

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Редкая для июня волна жары в Эстонии заканчивается, и это сопровождается сильными грозовыми дождями, которые сейчас идут в Пярнумаа и частично в Юго-Восточной Эстонии.

Сегодня после полудня в Пярну за короткое время выпало столько дождя, что улицы были местами покрыты слоем воды по колено. “Ливень превратил Пярну в бассейн”, — отметил читатель Delfi.

А до Таллинна дождь еще не добрался, и люди по полной наслаждаются жаркой пляжной погодой.