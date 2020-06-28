28.06.2020, 16:53
ФОТО И ВИДЕО | Мощная гроза положит конец зною: ливень затопил улицы Пярну, в Таллинне пока солнечно(2)
Редкая для июня волна жары в Эстонии заканчивается, и это сопровождается сильными грозовыми дождями, которые сейчас идут в Пярнумаа и частично в Юго-Восточной Эстонии.
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Найдено слабое место у коронавируса
Названа температура, которая уничтожает COVID-19 за 5 минут