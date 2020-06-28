ФОТО И ВИДЕО | Мощная гроза положит конец зною: ливень затопил улицы Пярну, в Таллинне пока солнечно

Сегодня после полудня в Пярну за короткое время выпало столько дождя, что улицы были местами покрыты слоем воды по колено. “Ливень превратил Пярну в бассейн”, — отметил читатель Delfi.

А до Таллинна дождь еще не добрался, и люди по полной наслаждаются жаркой пляжной погодой.