ФОТО и ВИДЕО | На выходных шторм обесточил почти 37 000 домов, несколько людей попали в больницу

Из-за поваленных на линии электропередач деревьев были обесточены почти 37 000 домохозяйств по всей Эстонии. В воскресенье больше всего клиентов без электроэнергии оставалось в Рапламаа (2422), Йыгевамаа (2040) и Пярнумаа (1604). Elektrilevi сообщила, что большинство неисправностей устранят к вечеру понедельника, но некоторым клиентам придется ждать подачи электричества до середины недели.

От шторма также пострадали люди. В окрестностях Пярну дерево упало на двух людей. Скорая помощь доставила их в больницу. Подобной судьбы, к счастью, избежала семейная пара, ехавшая из Вайсте в Пярну — увидев падающее дерево, водитель успел нажать на тормоза. В итоге пострадал только капот автомобиля. "У нас был второй день рождения", — говорит пара об инциденте.

Штори повалили деревья по всей Эстонии. Например, в Пайде ветер сломал дерево во дворе жилого дома, и при падении оно задело его стену и разбило окна. А ниже представлено видео, как в Тартумаа местные жители совместными усилиями убирают с дороги дерево, создавшее пробку.

Больше всего от шторма пострадал Пярну. Кроме поваленных деревьев была снесена крыша с ночного клуба Sunset, а также обрушилась навесная крыша недавно построенного офисного здания Martensi maja.

Однако уже в воскресенье люди вновь заполонили пляжи летней столицы Эстонии, что и припарковаться было негде. Даже магазин Rimi на первом этаже Martensi maja продолжил работу.