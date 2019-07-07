ФОТО и ВИДЕО: По Латвии прокатился смерч. На Эстонию надвигаются ветра и грозы

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: По Латвии прокатился смерч. На Эстонию надвигаются ветра и грозы
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В субботу в Латвии бушевали сильный ветер и грозы. Например, в Балвском крае на востоке страны из-за смерча один дом остался без крыши и второго этажа.

На видео можно увидеть, что от жилого дома остался только первый этаж, а во дворе дома валяются детали здания и повалены деревья, пишет rus.delfi.lv.


На другом видео свидетеля видно, что в Берзпилсской волости ураган повалил несколько деревьев и повредил здания.

По данным эстонских метеорологов, в Эстонию также в ближайшее время придет гроза, ветер усилится.

Понедельник, 08.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье до 14°С.
Днем: переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Утром местами сохранится туман. После обеда гроза. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Вторник, 09.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-8, утром на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северныЙ и северо-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Среда, 10.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северныЙ 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..14°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Четверг, 11.07:
Ночью: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье восточный и северо-восточный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

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