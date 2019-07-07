ФОТО и ВИДЕО: По Латвии прокатился смерч. На Эстонию надвигаются ветра и грозы

На видео можно увидеть, что от жилого дома остался только первый этаж, а во дворе дома валяются детали здания и повалены деревья, пишет rus.delfi.lv.





На другом видео свидетеля видно, что в Берзпилсской волости ураган повалил несколько деревьев и повредил здания.



По данным эстонских метеорологов, в Эстонию также в ближайшее время придет гроза, ветер усилится.