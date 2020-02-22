ФОТО И ВИДЕО | Шторм бушует на Сааремаа: дороги затапливает, ветер ломает деревья

Штормовые предупреждения сбываются: западные районы Эстонии отведали сильного ветра, сломанных деревьев и поднявшегося уровня воды. Особенно выдающаяся ситуация на Сааремаа.

Сегодня по состоянию на 16 часов ветер на Сааремаа значительно усилился и уровень воды поднялся. Ветер поднимает лодки и рыболовные снасти. В бухте Тори вода поднялась выше каменного укрепления, скамейки на побережье под водой. В Насва шоссе под водой, полиция ограничила проезд.

На видео выше и в галерее ниже видны погодные условия в районе Насва на Сааремаа после полудня: дороги местами покрыты слоем воды, дворы превратились в озерца и ветер ломает деревья.

Житель Насва сказал Delfi, что пока ситуация не слишком неприятная. “Дорога под водой в таких местах, где жилого района в общем нет”, — объяснил он и добавил, что подъем уровня воды должен продолжиться до вечера. К завтрашнему утру в деревне уже ожидают спада уровня воды.

Местный житель отметил, что ветер такой сильный, что и в его дворе сломалось несколько деревьев — а именно ольха. Другого же ущерба от шторма в деревне не замечали.

Еще фотографии шторма на Сааремаа: