ФОТО И ВИДЕО | Шторм оставил без электричества 8000 домохозяйств, порывы ветра достигают 32 м/с. Повалены деревья, судоходные компании отменили рейсы

В Эстонию из Финляндии пришел шторм. По состоянию на 17:10 из-за сильного ветра по всей стране без электричества остались около 8000 домохозяйств.
Днем 17 сентября ветер на материковой части Эстонии достигал 20 м/с, а в западной части — 23 м/с. На островах и побережье ветер достигал 15-20 м/с, утром порывами до 28 м/c, а в открытом море — до 32 м/с.
Viking Line сообщила на своей домашней странице, что сегодняшние рейсы Таллинн-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн отменены. На том же маршруте отменяются рейсы и у Eckerö Line.
По состоянию на 8:30 в Эстонии не было электричества более чем в 1200 домохозяйствах. Через некоторое время число было значительно больше — более 2000. Большую его часть дал масштабный перебой в Таллинне в Нымме (более 1200 домохозяйств), но эту неполадку быстро устранили.
Читатель прислал фотографию, которая сделана сегодня незадолго до 8 часов в Ласнамяэ в районе Маяка.
В Таллинне перед зданием театра по адресу Сакала, 3 утром сломалось дерево.
По опубликованным метеослужбой в 8 часов данным наблюдений за последний час до сих пор самый большой порыв ветра шторма — 28,8 м/с — зафиксирован на Осмуссааре. Средняя скорость ветра за час в то же время была 20,8 м/с.
Из-за сильного ветра отменен рейс в 8:30 из Хельтермаа и рейс в 10 часов из Рохукюла. На линии Виртсу-Куйвасту рейсы сейчас проходят без перебоев. TS Laevad просит следить за информацией на сайте praamid.ee и/или в Facebook.
У магазина Maxima в Таллинне на Вильде теэ, 124 на проезжую часть упало большое дерево. Спасатели отправились убирать его. Водителей призывали быть внимательными.
В 9:00 по всей Эстонии было 15 неполадок с электричеством, с которыми были связаны 2327 мест потребления.
В Кадриорге ветер повалил дерево на тротуар и проезжую часть.
В Таллинне ветка чуть не упала на автомобили. Берегите свое имущество!
Около 10 часов кульминация шторма еще не наступила. Усиление ветра продолжалось. Около 9 часов на северо-западном побережье были порывы 20-28 м/с, на Осмуссааре — около 29 м/с. Эпицентр шторма находился над Юго-Востоком Финляндии. Циклон постепенно движется на восток — юго-восток. В Восточной Эстонии и Юго-Восточной Эстонии еще спокойнее, но к полудню и там ветер наберет скорость и ожидаются порывы 15-20 м/с.
По данным Elektrilevi в 10:10 количество обесточенных домохозяйств было уже около 4900. Больше всего перебоев было в Харьюмаа, на Сааремаа и Хийумаа.
Крыша Морского музея Эстонии не выдержала шторма.
Шторм валит деревья и поднимает волны на Хийумаа в Кярдла.
В Курессааре шторм разбросал солнечные панели.
На Хийумаа стоит быть осторожными — деревья падают как в лесу, так и на более открытых территориях. Эта фотография сделана в Кыргессааре.
На Хийумаа шторм унес мостки для купания у порта Кярдла.
Читатель Delfi сообщил, что сегодня утром около 10:40 в Таллинне на улице Катлери полдерева упало на автомобили и электролинии.
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Охлобыстин признал свою причастность к преступлению Ефремова
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
Места в России, где круче чем за границей