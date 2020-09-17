ФОТО И ВИДЕО | Шторм оставил без электричества 8000 домохозяйств, порывы ветра достигают 32 м/с. Повалены деревья, судоходные компании отменили рейсы

Днем 17 сентября ветер на материковой части Эстонии достигал 20 м/с, а в западной части — 23 м/с. На островах и побережье ветер достигал 15-20 м/с, утром порывами до 28 м/c, а в открытом море — до 32 м/с.

Viking Line сообщила на своей домашней странице, что сегодняшние рейсы Таллинн-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн отменены. На том же маршруте отменяются рейсы и у Eckerö Line.

По состоянию на 8:30 в Эстонии не было электричества более чем в 1200 домохозяйствах. Через некоторое время число было значительно больше — более 2000. Большую его часть дал масштабный перебой в Таллинне в Нымме (более 1200 домохозяйств), но эту неполадку быстро устранили.

А вот такая картина сегодня была в Пирита.

Читатель прислал фотографию, которая сделана сегодня незадолго до 8 часов в Ласнамяэ в районе Маяка.

Delfi lugeja

В Таллинне перед зданием театра по адресу Сакала, 3 утром сломалось дерево.

Delfi lugeja

По опубликованным метеослужбой в 8 часов данным наблюдений за последний час до сих пор самый большой порыв ветра шторма — 28,8 м/с — зафиксирован на Осмуссааре. Средняя скорость ветра за час в то же время была 20,8 м/с.

Из-за сильного ветра отменен рейс в 8:30 из Хельтермаа и рейс в 10 часов из Рохукюла. На линии Виртсу-Куйвасту рейсы сейчас проходят без перебоев. TS Laevad просит следить за информацией на сайте praamid.ee и/или в Facebook.

У магазина Maxima в Таллинне на Вильде теэ, 124 на проезжую часть упало большое дерево. Спасатели отправились убирать его. Водителей призывали быть внимательными.

В 9:00 по всей Эстонии было 15 неполадок с электричеством, с которыми были связаны 2327 мест потребления.

В Кадриорге ветер повалил дерево на тротуар и проезжую часть.

В Таллинне ветка чуть не упала на автомобили. Берегите свое имущество!

Около 10 часов кульминация шторма еще не наступила. Усиление ветра продолжалось. Около 9 часов на северо-западном побережье были порывы 20-28 м/с, на Осмуссааре — около 29 м/с. Эпицентр шторма находился над Юго-Востоком Финляндии. Циклон постепенно движется на восток — юго-восток. В Восточной Эстонии и Юго-Восточной Эстонии еще спокойнее, но к полудню и там ветер наберет скорость и ожидаются порывы 15-20 м/с.

По данным Elektrilevi в 10:10 количество обесточенных домохозяйств было уже около 4900. Больше всего перебоев было в Харьюмаа, на Сааремаа и Хийумаа.

Крыша Морского музея Эстонии не выдержала шторма.

Шторм валит деревья и поднимает волны на Хийумаа в Кярдла.

В Курессааре шторм разбросал солнечные панели.

Delfi lugeja

На Хийумаа стоит быть осторожными — деревья падают как в лесу, так и на более открытых территориях. Эта фотография сделана в Кыргессааре.

Delfi lugeja

На Хийумаа шторм унес мостки для купания у порта Кярдла.

Delfi lugeja

Читатель Delfi сообщил, что сегодня утром около 10:40 в Таллинне на улице Катлери полдерева упало на автомобили и электролинии.

Delfi lugeja

Туалет тоже не всегда штормоустойчив.

Delfi lugeja

Частная парковка в Кадриорге. Delfi lugeja

Maxima Kullerkupu в Ыйсмяэ

Maxima Kullerkupu в Ыйсмяэ Delfi lugeja

Foto: Andres Putting

Ветер на море.