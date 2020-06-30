ФОТО И ВИДЕО | Штормовое предупреждение второго уровня — по всей материковой Эстонии! Повсюду льет дождь

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Согласно прогнозу государственной метеослужбы на четыре дня, дождь теперь будет идти по сути до утра пятницы. Только в ночь на четверг может быть более сухой период. Температура в ближайшие дни сохранится все-таки довольно высокая — днем до 23 градусов, ночью она может подняться до 17 или 19 градусов.

Посмотрим подробнее сегодняшний день по уездам. По данным государственной метеослужбы, и сегодня в Эстонии может быть гроза, в основном в Юго-Восточной Эстонии.

Чудское озеро юго-восточный ветер 9, порывами 13 м/с.

Хийумаа 30.06 утром усилится северо-западный ветер нa побережье порывами 15-18 м/с.

Сааремаа 30.06 утром усилится северо-западный ветер нa побережье порывами 15-18 м/с.

Харьюмаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-19 м/с.

Ляэнемаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-19 м/с.

Пярнумаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-19 м/с.

Ярвамаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-17 м/с

Вильяндимаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-17 м/с

Йыгевамаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20 м/с.

Пылвамаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20 м/с.

Тартумаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20 м/с.

Валгамаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20 м/с.

Вырумаа 30.06 местами сильный дождь, грозы. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20 м/с.

Ида-Вирумаа 30.06 местами cильный дождь, грозa. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20, в прибрежных районах кратковремeнно до 25 м/с.

Ляэне-Вирумаа 30.06 местами cильный дождь, грозa. Cеверо-западный, западный ветер порывaми 15-20, в прибрежных районах кратковремeнно до 25 м/с.

Северная часть Рижского залива 30.06 утром усилится северо-западный ветер 13, порывами 17-20 м/с.