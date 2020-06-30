ФОТО И ВИДЕО | Штормовое предупреждение второго уровня — по всей материковой Эстонии! Повсюду льет дождь

Сегодня идет дождь по всей Эстонии. К полудню государственная метеослужба объявила 13 уездам штормовое предупреждение второго уровня, что означает, что погода опасна. Только на островах погода спокойнее.
Согласно прогнозу государственной метеослужбы на четыре дня, дождь теперь будет идти по сути до утра пятницы. Только в ночь на четверг может быть более сухой период. Температура в ближайшие дни сохранится все-таки довольно высокая — днем до 23 градусов, ночью она может подняться до 17 или 19 градусов.
Посмотрим подробнее сегодняшний день по уездам. По данным государственной метеослужбы, и сегодня в Эстонии может быть гроза, в основном в Юго-Восточной Эстонии.
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