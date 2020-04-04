ФОТО и ВИДЕО: Сильный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома, вынудив людей искать себе другое жилье

Как сообщает ERR со ссылкой на ”Актуальную камеру” сильный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома, в результате чего 19 человек были вынуждены искать временное пристанище у родственников и знакомых или просить помощи у местного самоуправления.

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