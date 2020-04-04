ФОТО и ВИДЕО: Сильный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома, вынудив людей искать себе другое жилье
Бушевавший в ночь на пятницу шторм оказался не столь сильным, как ожидалось. Но только не для Лихула, где стихия оторвалась на славу.
Бушевавший в ночь на пятницу шторм оказался не столь сильным, как ожидалось. Но только не для Лихула, где стихия оторвалась на славу.
Как сообщает ERR со ссылкой на ”Актуальную камеру” сильный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома, в результате чего 19 человек были вынуждены искать временное пристанище у родственников и знакомых или просить помощи у местного самоуправления.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ
Из больницы в Карелии уволились анестезиологи и реаниматологи
Высокой смертности от коронавируса в Италии найдено объяснение