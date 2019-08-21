ФОТО И ВИДЕО | У берегов Эстонии прошел водяной смерч

Сегодня вечером пассажиры, находившиеся на пароме, идущем из Рохукюла в Хельтермаа, стали свидетелями мощного водяного смерча.
Автор фото и видео Анти Рейварт сказал Delfi, что водяной столб шел в Вяйнамери в четверть седьмого от материка в сторону Хийумаа примерно на расстоянии одной морской мили от парома.
В Эстонии водяные смерчи — нередкое природное явление, которое наблюдается в районе островов в основном в августе и сентябре, когда морская вода тёплая, но в район поступают достаточно холодные воздушные массы.
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