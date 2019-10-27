ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии бушует шторм. Обесточено более 60 000 домохозяйств, ветер валит деревья и срывает крыши

Государственная метеослужба предупредила о сильном ветре. Для Сааремаа, Пярнумаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пылвамаа вынесено штормовое предупреждение второго уровня.
Порывы ветра могут достигать 25 м/с на материке и 30 м/с на побережье.
Штормовой ветер сопровождается сильным дождем. На севере страны следует ожидать и мокрого снега.
По сообщению Elering, в 16:32 без электричества оказался город Выру, а также деревни Руусимяэ, Рыуге и Сууре-Яни.
По состоянию на 15:40, из-за шторма без электричества осталось 20 000 домохозяйств. Больше всего проблем в Вильяндимаа, Сааремаа и Пярнумаа. Позже эта цифра выросла до 60 000.
По всей Эстонии шторм валит на дороги деревья и срывает крыши.
По сообщению дежурного синоптика, усиление ветра в районе Балтийского залива началось уже в первой половине дня. После обеда порывы юго-западного и западного ветра в южной части материка составят 15-20 м/с. Вечером ветер повернет на северо-запад.
Вчера из-за сильного ветра уже произошло ЧП. Так, в деревне Кирна в Ярвамаа возле автобусной остановки из-за сильного ветра на находившийся на дороге автобус упало дерево. К счастью, пассажиров в автобусе не было, а водитель не пострадал.
По сообщению pogoda.ee, сегодня днем в Эстонии будет облачно и дождливо, на севере Эстонии с мокрым снегом. На севере Эстонии ветер восточных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня усилится северо-восточный, северный ветер 6-11, на побережье порывы до 15 м/с, вечером перейдет к северо-западному. На юге Эстонии юго-восточный ветер перейдет к юго-западному и усилится 9-14, порывы до 20 м/с, вечером ветер перейдет к западному, северо-западному. Температура воздуха 3..8, на юге до 13°С.
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