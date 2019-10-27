ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии бушует шторм. Обесточены десятки тысяч домохозяйств, ветер валит деревья и срывает крыши

Порывы ветра могут достигать 25 м/с на материке и 30 м/с на побережье.

Штормовой ветер сопровождается сильным дождем. На севере страны идет мокрый снег.

В 16:32 без электричества оказался город Выру, а также деревни Руусимяэ, Рыуге и Сууре-Яни. Позже снабжение в ряде населенных пунктов было восстановлено.

По состоянию на 15:40 из-за шторма без электричества было 20 000 домохозяйств. Больше всего проблем в Вильяндимаа, Сааремаа и Пярнумаа. Позже эта цифра выросла до 60 000.

В 20.25 Elektrilevi сообщило, что электроснабжение восстановлено в 10 000 домохозяйств и без электричества остается 55 000. Устранение всех неполадок может занять несколько дней.

По всей Эстонии шторм валит на дороги деревья и срывает у домов крыши.



По сообщению дежурного синоптика, усиление ветра в районе Балтийского залива началось уже в первой половине дня. После обеда порывы юго-западного и западного ветра в южной части материка составят 15-20 м/с. Вечером ветер повернет на северо-запад.

В субботу из-за сильного ветра уже произошло ЧП. Так, в деревне Кирна в Ярвамаа возле автобусной остановки из-за сильного ветра на находившийся на дороге автобус упало дерево. К счастью, пассажиров в автобусе не было, а водитель не пострадал.