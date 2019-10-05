ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии выпал первый снег

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Esimene lumi Ida-Virumaal Lugeja foto

Прогноз на завтра от pogoda.ee.

Воскресенье, 06.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременные осадки. Кое-где образуется туман. Ветер северных направлений 1-7, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 0..-5, на севере Эстонии и побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные осадки. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..7°С.