05.10.2019, 18:09
ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии выпал первый снег
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Сегодня в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа выпал первый снег.
Сегодня в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа выпал первый снег.
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Прогноз на завтра от pogoda.ee.
Воскресенье, 06.10:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременные осадки. Кое-где образуется туман. Ветер северных направлений 1-7, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 0..-5, на севере Эстонии и побережье до +5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные осадки. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..7°С.
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