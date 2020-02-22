ФОТО И ВИДЕО | В Пярну уровень воды поднимается все выше, горуправа ограничивает движение

Как видно, песчаная полоса с каждым часом становится все уже.

“Полиция стоит на пути. Дальше также не проедут местные жители и постояльцы отеля, которым рекомендуется оставить машину в другом месте”, — сказал специалист по дорожному движению в горуправе Тоомас Таммела. — Вода уже затопила часть расположенных на берегу моря и реки районов, но продвинулась не очень далеко”.

Мэр Ромек Розенкраниус попросил избегать прогулок из любопытства на берегу моря и реки, потому что это препятствует работе оперативных служб и может подвергнуть любопытствующих опасности.