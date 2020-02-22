ФОТО И ВИДЕО | В Пярну уровень воды поднимается все выше, горуправа ограничивает движение
Нанятые горуправой рабочие установили на расположенных на берегу моря и реки улицах Пярну запрещающие въезд дорожные знаки, чтобы автомобилисты не подвергались опасности. На фото и видео видна ситуация на пярнуском пляже около 17 часов.
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Электрик раскрыл, как удлинители экономят счета за электричество
Вы даже не представляете, где сейчас живет Наина Ельцина
Очередной русофобский выпад Ницой вывел из себя Андрея Данилко