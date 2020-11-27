ФОТО и ВИДЕО | Во многих местах в Эстонии выпал снег

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Lumi Kadrinas Foto: Delfi lugeja

Согласно прогнозам, в разных регионах Эстонии сегодня ожидается снег, дождь и мокрый снег. Внимание, есть опасность гололеда.