ФОТО и ВИДЕО | Во многих местах в Эстонии выпал снег


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Lumi Kadrinas
Lumi KadrinasFoto: Delfi lugeja

Согласно прогнозам, в разных регионах Эстонии сегодня ожидается снег, дождь и мокрый снег. Внимание, есть опасность гололеда.

В пятницу утром снег выпал в Аэгвийду и в Ляэне-Вирумаа.

В Кадрина тоже землю накрыло белым ковром.