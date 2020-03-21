21.03.2020, 14:10
ФОТО И ВИДЕО | Второй день весны принес в Эстонию... живописную зиму!
Вчера началась астрономическая весна, но в субботу снеговые тучи принесли западной части Эстонии живописную зимнюю погоду.
Вчера началась астрономическая весна, но в субботу снеговые тучи принесли западной части Эстонии живописную зимнюю погоду.
Фото из Ляэнемаа, из Топу утром в 8 часов и в 11 часов (автор: Мерле Вийрмаа):
Метеослужба показала направление снегопада в полдень в своем посте в Facebook:
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