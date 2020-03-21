ФОТО И ВИДЕО | Второй день весны принес в Эстонию... живописную зиму!

Фото из Ляэнемаа, из Топу утром в 8 часов и в 11 часов (автор: Мерле Вийрмаа):

Метеослужба показала направление снегопада в полдень в своем посте в Facebook:

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.