21.03.2020, 14:10

ФОТО И ВИДЕО | Второй день весны принес в Эстонию... живописную зиму!


EST 1

Вчера началась астрономическая весна, но в субботу снеговые тучи принесли западной части Эстонии живописную зимнюю погоду.

Фото из Ляэнемаа, из Топу утром в 8 часов и в 11 часов (автор: Мерле Вийрмаа):

Метеослужба показала направление снегопада в полдень в своем посте в Facebook:

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.