01.09.2019, 09:48
ФОТО | Как в сказке: пригороды Тарту исчезли в густом тумане
Воскресенье будет солнечным и теплым
Один из читателей Delfi прислал красочное фото, на котором предместье Тарту утопает в густом тумане.
Один из читателей Delfi прислал красочное фото, на котором предместье Тарту утопает в густом тумане.
Сегодня, в воскресенье, ожидается солнечная погода. Ветер южных направлений 2-8 в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов.
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