01.09.2019, 09:48

ФОТО | Как в сказке: пригороды Тарту исчезли в густом тумане

Воскресенье будет солнечным и теплым
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ФОТО | Как в сказке: пригороды Тарту исчезли в густом тумане
Lugeja foto

Один из читателей Delfi прислал красочное фото, на котором предместье Тарту утопает в густом тумане.

Сегодня, в воскресенье, ожидается солнечная погода. Ветер южных направлений 2-8 в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов.