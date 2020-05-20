ФОТО: “Коронавирусный” град прошелся по планете

По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте “послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам” в период эпидемии.

De este tamaño fue el granizo que cayó esta tarde en comunidades de General Terán, Nuevo León, y dejó algunos vidrios rotos💧 pic.twitter.com/lhwFd6H0zg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2020

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото “коронавирусного” града, выпавшего в китайском городе Циндао 18 мая.

What a hailstone last night in Qingdao!!!💀 pic.twitter.com/XU28WeXIwP — Arlene Lee (@ArleneL83330489) May 18, 2020

Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.

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