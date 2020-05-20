ФОТО: “Коронавирусный” град прошелся по планете

В мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса. Об этом сообщает pogoda.mail.ru со ссылкой на Daily Mail.
По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте “послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам” в период эпидемии.
Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото “коронавирусного” града, выпавшего в китайском городе Циндао 18 мая.
Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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