ФОТО | Лисички в январе! На этой неделе вместо снежной зимы нас ждет грибная погода
До конца недели ожидается в основном дождь и плюсовая температура, ночами столбик термометра иногда может опуститься немного ниже нуля.
До конца недели ожидается в основном дождь и плюсовая температура, ночами столбик термометра иногда может опуститься немного ниже нуля.
Вторник, 21.01:
Ночью: Переменная облачность, в южной Эстонии преимущественно облачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный 8-13, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Днем: В первой половине дня облачно, временами с прояснениями. Зона осадков достигнет северной Эстонии и распространится в юго-восточном направлении. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность поредеет и дожди, а местами и мокрый снег, постепенно прекратятся. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.
Среда, 22.01:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Западный, северо-западный ветер 5-10, порывами до 15, на побережье Финского залива 10-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер северо-западный 6-11, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Четверг, 23.01:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на островах также и дождь. Ветер северо-западный 6-11, порывами 15, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов до +2°С.
Днем: Начиная с северо-запада, облачность уплотнится, но погода сохранится без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, во второй половине дня юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии повысится до +1..+4 градусов, на востоке будет -2…+1°С.
Пятница, 24.01:
Ночью: В основном облачно. Местами пройдет дождь и мокрый снег, в начале ночи также и снег. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+5, в начале ночи на востоке Эстонии около -1°С.
Днем: Облачно. В первой половине дня осадки пройдут местами, во второй половине дня зона дождей расширится. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..6°С.
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