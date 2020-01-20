ФОТО | Лисички в январе! На этой неделе вместо снежной зимы нас ждет грибная погода

Вторник, 21.01:

Ночью: Переменная облачность, в южной Эстонии преимущественно облачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный 8-13, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: В первой половине дня облачно, временами с прояснениями. Зона осадков достигнет северной Эстонии и распространится в юго-восточном направлении. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность поредеет и дожди, а местами и мокрый снег, постепенно прекратятся. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Среда, 22.01:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Западный, северо-западный ветер 5-10, порывами до 15, на побережье Финского залива 10-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер северо-западный 6-11, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Четверг, 23.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на островах также и дождь. Ветер северо-западный 6-11, порывами 15, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов до +2°С.

Днем: Начиная с северо-запада, облачность уплотнится, но погода сохранится без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, во второй половине дня юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии повысится до +1..+4 градусов, на востоке будет -2…+1°С.

Пятница, 24.01: