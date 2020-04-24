ФОТО: Люди вышли на улицы Таллинна насладиться весной. Соблюдают ли они правило 2+2?

Как стало известно несколькими часами ранее, правительство Эстонии решило продлить в стране чрезвычайное положение до 17 мая включительно.

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