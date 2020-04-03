ФОТО | Метель в апреле — в Эстонии и такое бывает. Выходные продолжатся в том же духе

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Суббота, 04.04:

Ночью: Облачность поредеет. Местами пройдет мокрый снег и снег. Ветер юго-западный и западный, на западе Эстонии западный и северо-западный 5-11, порывами до 14 м/с, на северном побережье до 17 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -3…+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные заряды снега и мокрого снега. Ветер западный 4-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Воскресенье, 05.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. к утру ослабеет. Температура воздуха -4..0, на побережье местами до +3°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет слабый дождь и мокрый снег. Ветер западной четверти 2-8, на побережье порывами 11 м/с, в середине дня, начиная с запада, ветер развернется к юго-западному 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха +4..+9°C.

Понедельник, 06.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет слабый дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 5°C.

Вторник, 07.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.