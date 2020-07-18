ФОТО: На большинстве пляжей Таллинна из-за ядовитых водорослей купаться нельзя. Но людям все равно(9)
Несмотря на хорошую погоду, жителям Таллинна следует воздержаться от купания, поскольку на большинстве столичных пляжей развеваются красные флаги.
Несмотря на хорошую погоду, жителям Таллинна следует воздержаться от купания, поскольку на большинстве столичных пляжей развеваются красные флаги.
Так, на пляже Пирита температура воздуха 24 градуса, воды — 20, но купаться из-за ядовитых водорослей нельзя. Такая же ситуация наблюдается на пляжах Штромки, Пикакари, Какумяэ и Вызу.
Несколько дней назад Департамент здоровья предупреди о сине-зеленых водорослях, сообщения о которых поступили со всего северного побережья. Специалисты рекомендуют внимательно следить на состоянием воды и подходить к купанию со всей ответственностью.
Сегодня синоптик-любитель Кайро Кийтсак опубликовал в социальных сетях фотографию, подтверждающую наличие проблемы. Снимок сделан на пляже Вызу. Кийтсак отметил, что цветению сине-зеленых водорослей способствует хорошая погода.
Фотограф Delfi Андрес Путтинг съездил на Штромку на разведку и сообщил, что людям, похоже, до опасных водорослей нет никакого дела, так как купающихся достаточно. Смотрите фото:
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