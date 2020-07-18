ФОТО: На большинстве пляжей Таллинна из-за ядовитых водорослей купаться нельзя. Но людям все равно

Так, на пляже Пирита температура воздуха 24 градуса, воды — 20, но купаться из-за ядовитых водорослей нельзя. Такая же ситуация наблюдается на пляжах Штромки, Пикакари, Какумяэ и Вызу.

Несколько дней назад Департамент здоровья предупреди о сине-зеленых водорослях, сообщения о которых поступили со всего северного побережья. Специалисты рекомендуют внимательно следить на состоянием воды и подходить к купанию со всей ответственностью.

Сегодня синоптик-любитель Кайро Кийтсак опубликовал в социальных сетях фотографию, подтверждающую наличие проблемы. Снимок сделан на пляже Вызу. Кийтсак отметил, что цветению сине-зеленых водорослей способствует хорошая погода.

Фотограф Delfi Андрес Путтинг съездил на Штромку на разведку и сообщил, что людям, похоже, до опасных водорослей нет никакого дела, так как купающихся достаточно. Смотрите фото: