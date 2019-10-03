ФОТО | На Сааремаа землю укрыл белый ковер. Но это не снег

Во многих СМИ к настоящему моменту и сообщили, что на Сааремаа сегодня выпал первый снег.

Foto: Facebooki grupp "Ohtlikud ilmanähtused Eestis"

Согласно прогнозу метеослужбы, предстоящей ночью по северу Эстонии и островам облачно с прояснениями, во многих местах пройдут дожди. На юге Эстонии переменная облачность, в отдельных местах ливни, местами образуется туман. Ветер северной четверти 2-7, на островах и побережье северо-восточный и северный ветер 6-12, в окрестностях Финского залива порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2..7, в южной Эстонии 0..+2°С.

Завтра днем облачно с прояснениями. Преимущественно по северу Эстонии и на островах местами пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер северной четверти 3-9, на островах и северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С.