ФОТО | На Сааремаа землю укрыл белый ковер. Но это не снег

На Сааремаа в районе Асте сегодня после полудня выпало так много града, что из него на земле образовался толстый белый слой, который выглядел как снег.
Во многих СМИ к настоящему моменту и сообщили, что на Сааремаа сегодня выпал первый снег.
Согласно прогнозу метеослужбы, предстоящей ночью по северу Эстонии и островам облачно с прояснениями, во многих местах пройдут дожди. На юге Эстонии переменная облачность, в отдельных местах ливни, местами образуется туман. Ветер северной четверти 2-7, на островах и побережье северо-восточный и северный ветер 6-12, в окрестностях Финского залива порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2..7, в южной Эстонии 0..+2°С.
Завтра днем облачно с прояснениями. Преимущественно по северу Эстонии и на островах местами пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер северной четверти 3-9, на островах и северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С.
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