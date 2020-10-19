19.10.2020, 10:46
ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту метет метель
Полиция просит быть особенно осторожными тех водителей, у которых еще летняя резина.
Полиция просит быть особенно осторожными тех водителей, у которых еще летняя резина.
По словам читателя Delfi, который прислал фотографии в редакцию, на шоссе сейчас "ужасные погодные условия".
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