ФОТО | На термометре -33 градуса. Смотрите, как холодно было в разных уголках Эстонии

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Foto: Maalehe lugejad, Maaleht

Сегодня в Йыхви был установлен новый температурный рекорд этой зимы, который составил -30,1 градусов. Читатели Delfi тоже прислали фото своих термометров — у кого-то они показывают даже еще более холодную температуру!