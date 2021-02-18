ФОТО | На термометре -33 градуса. Смотрите, как холодно было в разных уголках Эстонии
Сегодня в Йыхви был установлен новый температурный рекорд этой зимы, который составил -30,1 градусов. Читатели Delfi тоже прислали фото своих термометров — у кого-то они показывают даже еще более холодную температуру!
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