ФОТО | Надвигается шторм. Ветер уже обрушил на Таллинн волны

"Будьте очень внимательными и постоянно следите за прогнозом погоды. Следуйте всем распоряжениям представителей власти", - рекомендуют метеорологи.



Пятница, 03.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдет мокрый снег и дождь, утром местами также и снег. Усилится юго-западный и южный ветер 9-15, порывами 18-25 м/с, на островах до 28 м/с. Температура воздуха 0...+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет как снег и мокрый снег, так и дождь, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный 10-15, порывами 20-25 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, постепенно ослабеет и на островах развернется к северо-западному. Температура воздуха 2..5°C.

Суббота, 04.04

Ночью: Облачность поредеет. Местами пройдет снег и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, на островах западный и северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдет кратковременный снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

Воскресенье, 05.04

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -5..0, на побережье местами до +2°C.

Днем: Переменная облачность, в основном без осадков. Ветер западной четверти 3-8, порывами 12 м/с, вечером на островах юго-западный ветер до 15 м/с. Температура воздуха +3..+8°C.