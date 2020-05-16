ФОТО | "Небесная дыра" привела в замешательство жителей Эстонии
В разных местах по всей Эстонии можно было заметить странное образование на небосводе. Что это было? "Озоновая дыра", как в шутку отмечали в интернете?
В разных местах по всей Эстонии можно было заметить странное образование на небосводе. Что это было? "Озоновая дыра", как в шутку отмечали в интернете?
Физик атмосферы Пийа Пост, доцент метеорологии и климатологии Тартуского университета, пояснила Delfi, что такое зрелище среди физиков называют “заиндевением облаков”.
“Это не очень редкое явление, его замечают в Эстонии, очевидно, каждый год”, — отметила Пост относительно дыры в облаке.
По словам Пост, данный процесс представляет собой естественное усеивание нижнего толстого облачного слоя ледяными кристаллами, в результате чего из облака оседает вода и поэтому в облачном покрове образуется отчетливая дыра.
“Этот процесс может запустить какое-нибудь внешнее возмущение, например самолет пролетает через облако, но это может произойти и само по себе”, — рассказала Пост.
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