ФОТО | "Небесная дыра" привела в замешательство жителей Эстонии

Физик атмосферы Пийа Пост, доцент метеорологии и климатологии Тартуского университета, пояснила Delfi, что такое зрелище среди физиков называют “заиндевением облаков”.

“Это не очень редкое явление, его замечают в Эстонии, очевидно, каждый год”, — отметила Пост относительно дыры в облаке.

По словам Пост, данный процесс представляет собой естественное усеивание нижнего толстого облачного слоя ледяными кристаллами, в результате чего из облака оседает вода и поэтому в облачном покрове образуется отчетливая дыра.

“Этот процесс может запустить какое-нибудь внешнее возмущение, например самолет пролетает через облако, но это может произойти и само по себе”, — рассказала Пост.

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