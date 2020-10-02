ФОТО | Небо в Эстонии сегодня вечером окрасилось в розовый цвет

Сегодня вечером во многих местах по всей Эстонии можно было увидеть небо в розовых или даже красных тонах.
Государственная метеослужба сообщила, что в последние дни в глубинах Южной России и Восточной Украины полыхают крупные ландшафтные пожары, частицы дыма и пепла которых делают и наше небо туманным.
Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социально сети сделанной в Таллинне на Штромке фотографией, где видно окрасившееся в красновато-розовый небо.
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