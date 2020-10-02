ФОТО | Небо в Эстонии сегодня вечером окрасилось в розовый цвет

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Sudune päike Tallinnas 2.10.2020 Foto: Andres Putting

Сегодня вечером во многих местах по всей Эстонии можно было увидеть небо в розовых или даже красных тонах.

Государственная метеослужба сообщила, что в последние дни в глубинах Южной России и Восточной Украины полыхают крупные ландшафтные пожары, частицы дыма и пепла которых делают и наше небо туманным.

🔥 Viimastel päevadel on aset leidnud Lõuna-Venemaa ja Ida-Ukraina sügavustes suured maastikupõlengud ning see on ka...

Posted by Riigi Ilmateenistus on Reede, 2. Oktoober 2020

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социально сети сделанной в Таллинне на Штромке фотографией, где видно окрасившееся в красновато-розовый небо.

Telefonivõte Stroomi rannast 2.10.2020.

Posted by Sünoptik Kairo Kiitsak on Reede, 2. Oktoober 2020