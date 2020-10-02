ФОТО | Небо в Эстонии сегодня вечером окрасилось в розовый цвет

Государственная метеослужба сообщила, что в последние дни в глубинах Южной России и Восточной Украины полыхают крупные ландшафтные пожары, частицы дыма и пепла которых делают и наше небо туманным.

🔥 Viimastel päevadel on aset leidnud Lõuna-Venemaa ja Ida-Ukraina sügavustes suured maastikupõlengud ning see on ka... Posted by Riigi Ilmateenistus on Reede, 2. Oktoober 2020

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социально сети сделанной в Таллинне на Штромке фотографией, где видно окрасившееся в красновато-розовый небо.