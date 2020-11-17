ФОТО | Необычно теплая осень балует летними дарами природы

Нынешняя осень была гораздо теплее обычного, подтверждает ведущий синоптик Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк. Средняя температура сентября была выше норма на 2,5 градуса, а в октябре — на 2,8 градуса. Осадков было немного меньше, а солнца — больше обычного.

В октябре на многих метеостанциях были зафиксированы рекорды тепла. Но абсолютный рекорд, отмеченный 2 октября 1981 года в Пярну, устоял. В октябре текущего года самая высокая температура в Эстонии была зарегистрирована 5 октября в Кунда — +20,6 градуса.