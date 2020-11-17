17.11.2020, 19:17
ФОТО | Необычно теплая осень балует летними дарами природы
Нынешний ноябрь выдался настолько теплым, что люди лакомятся в своих садах малиной, ходят в лес по грибы и наслаждаются цветением роз.
Нынешний ноябрь выдался настолько теплым, что люди лакомятся в своих садах малиной, ходят в лес по грибы и наслаждаются цветением роз.
Нынешняя осень была гораздо теплее обычного, подтверждает ведущий синоптик Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк. Средняя температура сентября была выше норма на 2,5 градуса, а в октябре — на 2,8 градуса. Осадков было немного меньше, а солнца — больше обычного.
В октябре на многих метеостанциях были зафиксированы рекорды тепла. Но абсолютный рекорд, отмеченный 2 октября 1981 года в Пярну, устоял. В октябре текущего года самая высокая температура в Эстонии была зарегистрирована 5 октября в Кунда — +20,6 градуса.
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