ФОТО | Первый осенний шторм в этом году — уже здесь. Море разбушевалось не на шутку

Сегодня дует юго-западный и западный ветер, ранним утром в материковой части страны порывы достигали 15, на островах и побережье — 23 м/с. Утром продолжилось усиление ветра, днем в материковой части ветер 15-18, на островах и побережье 14-17, порывами до 25 м/с.

Сегодня облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь, местами туман.

Как предупреждает метеослужба, в северной части Балтийского моря, Финском заливе, северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамери юго-западный и западный ветер от 14 до 17, порывами 25 м/с. Высота волн составляет от 1,5 до 3, на море — до 4,5, в проливе Вяйнамери — до 1,5 м.