ФОТО: Первый снег укрыл Вильяндимаа белоснежным ковром
В Вильяндимаа выпал первый снег — и выпал на славу. Смотрите, какая там сейчас настоящая зимняя сказка!
В Вильяндимаа выпал первый снег — и выпал на славу. Смотрите, какая там сейчас настоящая зимняя сказка!
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