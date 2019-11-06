ФОТО: Первый снег укрыл Вильяндимаа белоснежным ковром


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В Вильяндимаа выпал первый снег — и выпал на славу. Смотрите, какая там сейчас настоящая зимняя сказка!

Однако из-за снижения температуры в Южной Эстонии также есть опасность скользких дорог. Будьте острожны!