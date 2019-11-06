ФОТО: Первый снег укрыл Вильяндимаа белоснежным ковром
В Вильяндимаа выпал первый снег — и выпал на славу. Смотрите, какая там сейчас настоящая зимняя сказка!
В Вильяндимаа выпал первый снег — и выпал на славу. Смотрите, какая там сейчас настоящая зимняя сказка!
Однако из-за снижения температуры в Южной Эстонии также есть опасность скользких дорог. Будьте острожны!
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело
Семак оценил шансы «Зенита» на выход из группы Лиги чемпионов
Слова отца об убийстве его сына в детсаду в Нарьян-Маре
Туктамышева одним словом прокомментировала рекорд Трусовой