ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с(46)
Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с.
Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с.
Утром по всей Эстонии продолжается быстрое усиление ветра. Скорость юго-западного и южного ветра в материковой части порывами 15-18, на островах и побережье 20–25 м/с. Вечером ветер постепенно повернет на запад и останется сильным.
Вдобавок к штормовому ветру также идет сильный дождь и местами гроза. Количество осадков к вечеру местами достигнет 15-25 миллиметров, среднее количество осадков за весь сентябрь составляет 56–74 миллиметров.
Харьюмаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером западный ветер 15, порывами 20, на побережье до 25 м/с. Сильный дождь, гроза.
Хийумаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.
Ида-Вирумаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером западный ветер 15, порывами 18-21 м/с. Сильный дождь, гроза.
Йыгевамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Ярвамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Ляэнемаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.
Ляэне-Вирумаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером западный ветер 15, порывами 18-21 м/с. Сильный дождь, гроза.
Пылвамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Cильный дождь, местами гроза.
Пярнумаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.
Рапламаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Сааремаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.
Тартумаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Валгамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Вильяндимаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Вырумаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.
Чудское озеро 15.09 утром усилится южный, юго-западный ветер 8-13, днем порывами 15-18 м/с.
Восточная часть Финского залива 15.09 утром усилится юго-западный, южный ветер 14, днем порывами 17-21 м/с, вечером повернет к западному.
Западная часть Финского залива 15.09 утром усилится юго-западный, южный ветер 14-17, днем порывами 20-25 м/с, вечером повернет к западному.
Северная часть Балтийского моря 15.09 юго-западный ветер 14-18, порывами 25 м/с, во второй половине дня повернет к западному.
Проливы Моонзунд 15.09 юго-западный, южный ветер 14-18, порывами 25 м/с, вечером повернет к западному.
Северная часть Рижского залива 15.09 юго-западный, южный ветер 14-18, порывами 25 м/с, вечером повернет к западному.
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