ФОТО | Погода продолжает шалить. Смотрите, какой град сегодня выпал в Центральной Эстонии


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ФОТО | Погода продолжает шалить. Смотрите, какой град сегодня выпал в Центральной Эстонии
Фото читателя

Хотя до начала календарного лета осталось полторы недели, погода по-прежнему фокусничает. В Центральной Эстонии сегодня прошел град, в диаметре градины составляли несколько сантиметров.

Представленный на фотографиях град выпал в Сууре-Яани (Вильяндимаа).