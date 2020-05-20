ФОТО | Погода продолжает шалить. Смотрите, какой град сегодня выпал в Центральной Эстонии

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Хотя до начала календарного лета осталось полторы недели, погода по-прежнему фокусничает. В Центральной Эстонии сегодня прошел град, в диаметре градины составляли несколько сантиметров.