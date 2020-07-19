ФОТО | Сегодня в небе над Эстонией можно наблюдать редкий оптический феномен

Сегодня в разных местах в Эстонии можно было наблюдать редкий оптический феномен — гало, светящееся кольцо вокруг солнца.
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы, пишет Википедия.
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