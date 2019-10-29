ФОТО: Шторм изрядно потрепал мызовый парк Ряпина

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ФОТО: Шторм изрядно потрепал мызовый парк Ряпина
Foto: Indrek Kaeli

Бушевавший в воскресенье шторм нанес принес во многие уголках Эстонии проблемы. Например, мызовый парк Ряпина после буйства стихии выглядит исключительно грустно.

По словам административного директора Ряпинаской садоводческой школы, сейчас идут работы по уборке. "Сколько именно деревьев упало, сказать не могу", - добавил он.