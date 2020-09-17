ФОТО | Шторм набирает обороты: дома остаются без электричества, ветер валит деревья, судоходные компании отменяют рейсы(31)
В Эстонию из Финляндии пришел шторм. Из-за сильного ветра по всей стране без электричества остались около 2000 домохозяйств.
В Эстонию из Финляндии пришел шторм. Из-за сильного ветра по всей стране без электричества остались около 2000 домохозяйств.
Днем 17 сентября ветер на материковой части Эстонии достигнет 20 м/с, а в западной части — 23 м/с. На островах и побережье ожидается ветер 15-20 м/с, с порывами до 28 м/c, а в открытом море — до 32 м/с.
Viking Line сообщила на своей домашней странице, что сегодняшние рейсы Таллинн-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн отменены. На том же маршруте отменяются рейсы и у Eckerö Line.
По состоянию на 8:30 в Эстонии не было электричества более чем в 1200 домохозяйствах. Через некоторое время число было значительно больше — более 2000. Большую его часть дал масштабный перебой в Таллинне в Нымме (более 1200 домохозяйств), но эту неполадку быстро устранили.
Читатель прислал фотографию, которая сделана сегодня незадолго до 8 часов в Ласнамяэ в районе Маяка.
В Таллинне перед зданием театра по адресу Сакала, 3 утром сломалось дерево.
По опубликованным метеослужбой в 8 данным наблюдений за последний час до сих пор самый большой порыв ветра шторма — 28,8 м/с — зафиксирован на Осмуссааре. Средняя скорость ветра за час в то же время была 20,8 м/с.
Из-за сильного ветра отменен рейс в 8:30 из Хельтермаа и рейс в 10 из Рохукюла. На линии Виртсу-Куйвасту рейсы сейчас проходят без перебоев. TS Laevad просит следить за информацией на сайте praamid.ee и/или в Facebook.
У магазина Maxima в Таллинне на Вильде теэ, 124 на проезжую часть упало большое дерево. Спасатели отправились убирать его. Водителей призывали быть внимательными.
В 9:00 по всей Эстонии было 15 неполадок с электричеством, с которыми были связаны 2327 мест потребления.
В Кадриорге ветер повалил дерево на тротуар и проезжую часть.
В Таллинне ветка чуть не упала на автомобили. Берегите свое имущество!
Около 10 кульминация шторма еще не наступила. Усиление ветра продолжалось. Около 9 часов на северо-западном побережье были порывы 20-28 м/с, на Осмуссаарее — около 29 м/с. Эпицентр шторма находился над Юго-Востоком Финляндии. Циклон постепенно движется на восток — юго-восток. В Восточной Эстонии и Юго-Восточной Эстонии еще спокойнее, но к полудню и там ветер наберет скорость и ожидаются порывы 15-20 м/с.
По данным Elektrilevi в 10:10 количество обесточенных домохозяйств было уже около 4900. Больше всего перебоев было в Харьюмаа, на Сааремаа и Хийумаа.
Крыша Морского музея Эстонии не выдержала шторма.
Шторм валит деревья и поднимает волны на Хийумаа в Кярдла.
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