ФОТО | Смотрите, какой ущерб причинил шторм по всей Эстонии
Осенний шторм в Эстонии повалил на автомобили деревья, снес крыши инанес другой ущерб.
Осенний шторм в Эстонии повалил на автомобили деревья, снес крыши инанес другой ущерб.
Сегодня в материковой части северо-западный ветер достигаетпорывами 20, в западной части Эстонии не исключено до 23 м/с. Наостровах и побережье дует северо-западный и северный ветер 15-20,порывами 28, у Балтийского моря возможно до 32 м/с. Вечером ветерпонемногу начнет ослабевать.
Если у вас есть фотографии или видео последствийшторма, присылайте их на ru@delfi.ee.
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