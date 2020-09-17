ФОТО | Смотрите, какой ущерб причинил шторм по всей Эстонии

Сегодня в материковой части северо-западный ветер достигаетпорывами 20, в западной части Эстонии не исключено до 23 м/с. Наостровах и побережье дует северо-западный и северный ветер 15-20,порывами 28, у Балтийского моря возможно до 32 м/с. Вечером ветерпонемногу начнет ослабевать.

Если у вас есть фотографии или видео последствийшторма, присылайте их на ru@delfi.ee.