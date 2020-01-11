ФОТО: Таллинн окутала густая пелена тумана. Какой погоды ждать на выходных

По данным синоптиков, в субботу днем ожидается переменная облачность, без осадков, вечером зона осадков в виде дождя и мокрого снега достигнет северо-западных районов Эстонии. В первой половине дня местами туман и ветер западных направлений 3-8, после обеда юго-западный ветер усилится 6-12, на побережье порывами 15, на побережье островов до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -2..+3°С. На дорогах опасность гололедицы!

Воскресенье, 12.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с северо-запада Эстонии на юго-восток, на востоке Эстонии пройдет также и снег. К утру осадки повсеместно перейдут в дождь. Опасность гололеда! Юго-западный ветер усилится 7-12, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-18, порывами 25 м/с. Температура воздуха -3..+2°С, на островах до +4, к утру повысится.

Днем: Облачно. Пройдет дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, небо прояснится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный 8-13, порывами до 19, на островах и побережье 12-18, порывами до 25 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 2..7°С.

Понедельник, 13.01:

Ночью: В начале ночи местами пройдет небольшой дождь. После полуночи небо прояснится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.