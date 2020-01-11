ФОТО: Таллинн окутала густая пелена тумана. Какой погоды ждать на выходных
Вчера многие уголки Эстонии накрыл густой туман, который сильно ограничил видимость на дорогах.
Вчера многие уголки Эстонии накрыл густой туман, который сильно ограничил видимость на дорогах.
По данным синоптиков, в субботу днем ожидается переменная облачность, без осадков, вечером зона осадков в виде дождя и мокрого снега достигнет северо-западных районов Эстонии. В первой половине дня местами туман и ветер западных направлений 3-8, после обеда юго-западный ветер усилится 6-12, на побережье порывами 15, на побережье островов до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -2..+3°С. На дорогах опасность гололедицы!
Воскресенье, 12.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с северо-запада Эстонии на юго-восток, на востоке Эстонии пройдет также и снег. К утру осадки повсеместно перейдут в дождь. Опасность гололеда! Юго-западный ветер усилится 7-12, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-18, порывами 25 м/с. Температура воздуха -3..+2°С, на островах до +4, к утру повысится.
Днем: Облачно. Пройдет дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, небо прояснится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный 8-13, порывами до 19, на островах и побережье 12-18, порывами до 25 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 2..7°С.
Понедельник, 13.01:
Ночью: В начале ночи местами пройдет небольшой дождь. После полуночи небо прояснится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Вторник, 14.01:
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-1, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0…+4°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Вечером достигнет островов зона дождя и мокрого снега, которая распространится далее на восток. Усилится юго-западный и южный ветер 8-14, на побережье порывами до 21 м/с. Температура воздуха +1..+5 °С.
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