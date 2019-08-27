ФОТО | Таллиннский залив погрузился в густой туман

Во вторник днем таллиннцы, обратившие свой взор в сторону моря, не могли не заметить густой туман, окутавший залив.
На фотографиях, сделанных с мола Меривялья, видно, что наиболее плотный туман окутал залив в районе центральной части Таллинна.
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