ФОТО | Таллиннский залив погрузился в густой туман

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ФОТО | Таллиннский залив погрузился в густой туман
Delfi lugeja

Во вторник днем таллиннцы, обратившие свой взор в сторону моря, не могли не заметить густой туман, окутавший залив.

На фотографиях, сделанных с мола Меривялья, видно, что наиболее плотный туман окутал залив в районе центральной части Таллинна.

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