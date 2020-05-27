ФОТО | Теплая майская погода и солнце поманили людей на пляж Пирита. Кто-то уже загорает!


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Galerii: 23 pilti
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня погода по-настоящему летняя — в некоторых местах достигает 23 градусов. На пляже Пирита народ сегодня гулял, занимался парусным спортом и даже загорал.

В ближайшие дни сохранится летняя погода. Только в четверг возможен дождь и чуть более прохладная погода.