ФОТО | Теплая майская погода и солнце поманили людей на пляж Пирита. Кто-то уже загорает!

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Сегодня погода по-настоящему летняя — в некоторых местах достигает 23 градусов. На пляже Пирита народ сегодня гулял, занимался парусным спортом и даже загорал.